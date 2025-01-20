Али Абдель-Азиз: «У UFC совершенно другой план для Махачева. В нем нет Оливейры, Царукяна или Топурии»

Али Абдель-Азиз высказался о будущем Ислама Махачева.

«У UFC совершенно другой план для Ислама, который не включает Чарльза Оливейру , Армана Царукяна или Илию Топурию . Но это непредсказуемый вид спорта, и вы не знаете, что может произойти», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз .

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