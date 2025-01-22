Абдель-Азиз − о возвращении Умара: «В середине или конце лета-2025»
Али Абдель-Азиз сообщил, что Умару Нурмагомедову сделают операцию.
«22 января Умару сделают операцию на руке. Он вернется в клетку в середине или конце лета», − написал в соцсетях менеджер Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.
Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей, сломав руку в первом раунде.
Мендес заявил, что не знал о сломанной руке Умара во время поединка: «Если бы он нам сказал, мы бы изменили план на бой»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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