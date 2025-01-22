Абдель-Азиз − о возвращении Умара: «В середине или конце лета-2025»

Али Абдель-Азиз сообщил, что Умару Нурмагомедову сделают операцию.

«22 января Умару сделают операцию на руке. Он вернется в клетку в середине или конце лета», − написал в соцсетях менеджер Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз .

Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей, сломав руку в первом раунде.

Мендес заявил, что не знал о сломанной руке Умара во время поединка: «Если бы он нам сказал, мы бы изменили план на бой»