Джонни Эблин: «Меня угнетает просмотр титульных боев среднего веса UFC. Знаю, что могу победить этих парней»

«Меня каждый раз угнетает просмотр титульных боев среднего веса UFC. Я знаю, что соответствую нужному уровню и могу победить этих парней. Я просто хочу драться с лучшими в мире», – написал в соцсетях боец PFL Джонни Эблин .

Усман – о реванше с Хьюзом: «Если люди хотят, почему нет? Но пусть он победит кого-то»

PFL Battle of the Giants: Нганну нокаутировал Феррейру, Сайборг победила Пачеко и другие бои