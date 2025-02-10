Джонни Эблин: «Меня угнетает просмотр титульных боев среднего веса UFC. Знаю, что могу победить этих парней»
«Меня каждый раз угнетает просмотр титульных боев среднего веса UFC. Я знаю, что соответствую нужному уровню и могу победить этих парней. Я просто хочу драться с лучшими в мире», – написал в соцсетях боец PFL Джонни Эблин.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джонни Эблина
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