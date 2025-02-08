Усман – о реванше с Хьюзом: «Если люди хотят, почему нет? Но пусть он победит кого-то»

Усман Нурмагомедов высказался о реванше против Пола Хьюза.

«Если люди хотят, почему нет? Но пусть он подерется один раз, а потом проведем реванш. Ему надо победить», – сказал Усман Нурмагомедов .

На PFL Champions Series в Дубае Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

Усман – о бое с Хьюзом: «Я был готов на 50%. Если буду готов на 100%, прикончу его»

Усман Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» – «Монако» и сделал фото с Матвеем Сафоновым и Александром Головиным