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Усман – о реванше с Хьюзом: «Если люди хотят, почему нет? Но пусть он победит кого-то»

Усман Нурмагомедов высказался о реванше против Пола Хьюза.

«Если люди хотят, почему нет? Но пусть он подерется один раз, а потом проведем реванш. Ему надо победить», – сказал Усман Нурмагомедов.

На PFL Champions Series в Дубае Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

Усман – о бое с Хьюзом: «Я был готов на 50%. Если буду готов на 100%, прикончу его»

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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
logoУсман Нурмагомедов
Пол Хьюз
PFL
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