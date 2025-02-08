Усман – о реванше с Хьюзом: «Если люди хотят, почему нет? Но пусть он победит кого-то»
Усман Нурмагомедов высказался о реванше против Пола Хьюза.
«Если люди хотят, почему нет? Но пусть он подерется один раз, а потом проведем реванш. Ему надо победить», – сказал Усман Нурмагомедов.
На PFL Champions Series в Дубае Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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