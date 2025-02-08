Усман – о бое с Хьюзом: «Я был готов на 50%. Если я буду готов на 100%, смогу его прикончить»

Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над Полом Хьюзом.

«Я мог лучше подготовиться к поединку. Знаю, что могу быть лучше. Знаю, что могу финишировать его. После боя увидел много ошибок. Я был готов только на 50%. Если я буду готов на 100%, смогу его прикончить», – сказал Усман Нурмагомедов .

На PFL Champions Series в Дубае Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил пояс Bellator в легком весе.

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