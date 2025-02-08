Усман Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» – «Монако» и сделал фото с Матвеем Сафоновым и Александром Головиным
Усман Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» – «Монако» (4:0).
Нурмагомедов сфотографировался с игроками «ПСЖ» Ашрафом Хакими, Усманом Дембеле, Хвичей Кварацхелией и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи.
Также Уман сделал фото с российскими игроками двух клубов – Матвеем Сафоновым («ПСЖ») и Александром Головиным («Монако»).
«Хочу выразить искреннюю благодарность за теплый прием и возможность встречи. Поздравляем с великолепной победой», – написал Усман Нурмагомедов.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
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