Усман Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» – «Монако» и сделал фото с Матвеем Сафоновым и Александром Головиным

Усман Нурмагомедов посетил матч «ПСЖ» – «Монако» (4:0).

Нурмагомедов сфотографировался с игроками «ПСЖ» Ашрафом Хакими , Усманом Дембеле , Хвичей Кварацхелией и президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи .

Также Уман сделал фото с российскими игроками двух клубов – Матвеем Сафоновым («ПСЖ ») и Александром Головиным («Монако»).

«Хочу выразить искреннюю благодарность за теплый прием и возможность встречи. Поздравляем с великолепной победой», – написал Усман Нурмагомедов.

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