Нганну заявил, что в его квартиру в Париже ворвалась полиция: «Они искали подозреваемых, это странный опыт»

Фрэнсис Нганну рассказал, как в его квартиру ворвалась полиция.

«Черт, сегодня утром в Париже у меня был очень странный опыт. Куча полицейских ворвалась в квартиру в поисках подозреваемого.

Я и моя семья не похожи на тех, кого они ищут, но мои родные были напуганы», − написал в соцсетях тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну .

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