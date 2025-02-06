Нганну заявил, что в его квартиру в Париже ворвалась полиция: «Они искали подозреваемых, это странный опыт»
Фрэнсис Нганну рассказал, как в его квартиру ворвалась полиция.
«Черт, сегодня утром в Париже у меня был очень странный опыт. Куча полицейских ворвалась в квартиру в поисках подозреваемого.
Я и моя семья не похожи на тех, кого они ищут, но мои родные были напуганы», − написал в соцсетях тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну.
Нганну сфотографировался со Стэйтемом: «Защитник. Перевозчик»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
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