Дю Плесси – о плане на бой с Чимаевым: «Просто переборю его»

Дрикус дю Плесси рассказал о плане на бой с Хамзатом Чимаевым.

«План на бой с Чимаевым ? Я просто переборю его», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси на пресс-конференции после UFC 312.

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