Роберт Уиттакер: «Хамзат повалит Дю Плесси и Стрикленда. Не знаю, как остановить его тейкдаун»
Роберт Уиттакер высказался о возможных соперниках Хамзата Чимаева.
«Он повалит Дю Плесси и Стрикленда. Возможно, он не сделает с ними то же, что со мной, но победит.
Со Стриклендом у него будет больше шансов, Дю Плесси – крупный парень. Но я не знаю, как остановить первый тейкдаун Хамзата. Если только перепрыгнуть», – сказал Роберт Уиттакер.
Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд проведут реванш 8 февраля на UFC 312.
Дрикус дю Плесси: «Я бы предпочел бой с Хамзатом, но Стрикленду обещали бой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMArcade
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