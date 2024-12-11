Роберт Уиттакер: «Хамзат повалит Дю Плесси и Стрикленда. Не знаю, как остановить его тейкдаун»

Роберт Уиттакер высказался о возможных соперниках Хамзата Чимаева.

«Он повалит Дю Плесси и Стрикленда. Возможно, он не сделает с ними то же, что со мной, но победит.

Со Стриклендом у него будет больше шансов, Дю Плесси – крупный парень. Но я не знаю, как остановить первый тейкдаун Хамзата . Если только перепрыгнуть», – сказал Роберт Уиттакер .

Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд проведут реванш 8 февраля на UFC 312.

Дрикус дю Плесси: «Я бы предпочел бой с Хамзатом, но Стрикленду обещали бой»