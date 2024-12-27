Дю Плесси пошутил про Чимаева: «Ни за что не поцелую акулу – посмотрите, что она сделала с Хамзатом»

Дрикус дю Плесси пошутил над внешностью Хамзата Чимаева.

Пользователь соцсетей прокомментировал фотографию Дрикуса дю Плесси с акулой: «Только не целуй ее в пасть».

«Поцеловать ее? Ни за что. Хамзат попытался сделать это – посмотрите, что из этого вышло», – ответил на комментарий дю Плесси.

Дю Плесси выложил фото с акулой: «Привлек новых спарринг-партнеров в кэмп»