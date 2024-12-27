Дю Плесси пошутил про Чимаева: «Ни за что не поцелую акулу – посмотрите, что она сделала с Хамзатом»
Дрикус дю Плесси пошутил над внешностью Хамзата Чимаева.
Пользователь соцсетей прокомментировал фотографию Дрикуса дю Плесси с акулой: «Только не целуй ее в пасть».
«Поцеловать ее? Ни за что. Хамзат попытался сделать это – посмотрите, что из этого вышло», – ответил на комментарий дю Плесси.
Дю Плесси выложил фото с акулой: «Привлек новых спарринг-партнеров в кэмп»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Дрикуса дю Плесси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем