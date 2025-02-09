9

Чимаев – о поединке Стрикленда и дю Плесси: «Полнейшее дерьмо 🥱»

Хамзат Чимаев не впечатлен боем Стрикленда и дю Плесси.

«Этот бой – полнейшее дерьмо 🥱🥱🥱», – написал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев.

Напомним, дю Плесси победил Стрикленда на UFC 312 и защитил пояс в среднем весе.

Стрикленд – Дрикусу после боя: «Ты сломал мне нос, я почувствовал это. Потом я его вправил, как в кино. Но самое безумное, что ты сломал его снова. Хренов отморозок»

Уничтоженный нос соперника и вызов Перейры. У дю Плесси вообще есть тормоза?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
контент
logoMMA
logoХамзат Чимаев
logoUFC
logoСтрикленд - Дю Плесси
logoUFC 312
logoШон Стрикленд
logoДрикус дю Плесси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Стрикленд – о дю Плесси: «Этот голландский ублюдок сломал мне нос. И да, он победил честно»
11сегодня, 06:43
Дю Плесси – после победы над Стриклендом: «Я говорил, что этого парня невозможно нокаутировать. Шон – зверюга»
9сегодня, 06:43
Дрикус дю Плесси победил Шона Стрикленда на UFC 312 и защитил пояс в среднем весе
74сегодня, 06:15
Рекомендуем
Главные новости
Анкалаев – о Перейре: «Никогда в жизни не хотел никому сделать так больно, как Алексу. Его скромность – фальшивка»
415 минут назад
Дю Плесси хочет бой с Перейрой: «Знаю, что могу его победить»
1сегодня, 11:38
Стрикленд – дю Плесси после боя: «Ты сломал мне нос, я почувствовал это. Потом я его вправил, как в кино. Но самое безумное, что ты сломал его снова. Хренов отморозок»
1сегодня, 10:52
Хамзат Чимаев: «Мне сказали, что осенью буду драться за титул»
3сегодня, 10:21
Уайт – о срыве боя Канело и Пола: «Турки контролирует бокс прямо сейчас. Там совершенно разные уровни»
сегодня, 09:18
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2025
94сегодня, 09:14
Прохазка – о победе дю Плесси: «Никакой техники и ритма, но 200% активности и давления»
3сегодня, 08:02
Кроуфорд – об анонсе боя Канело: «С нетерпением жду возможности стать трехкратным бесспорным чемпионом»
2сегодня, 07:52
Канело подерется с Уильямом Скуллом за титул абсолютного чемпиона суперсреднего веса 3 мая
9сегодня, 07:26
Дерек Чисора победил Отто Валлина и стал претендентом на пояс IBF в тяжелом весе
5сегодня, 07:13
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Рекомендуем