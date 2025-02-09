Чимаев – о поединке Стрикленда и дю Плесси: «Полнейшее дерьмо 🥱»
Хамзат Чимаев не впечатлен боем Стрикленда и дю Плесси.
«Этот бой – полнейшее дерьмо 🥱🥱🥱», – написал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев.
Напомним, дю Плесси победил Стрикленда на UFC 312 и защитил пояс в среднем весе.
Стрикленд – Дрикусу после боя: «Ты сломал мне нос, я почувствовал это. Потом я его вправил, как в кино. Но самое безумное, что ты сломал его снова. Хренов отморозок»
Уничтоженный нос соперника и вызов Перейры. У дю Плесси вообще есть тормоза?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем