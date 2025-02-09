Чимаев – о поединке Стрикленда и дю Плесси: «Полнейшее дерьмо 🥱»

Хамзат Чимаев не впечатлен боем Стрикленда и дю Плесси.

«Этот бой – полнейшее дерьмо 🥱🥱🥱», – написал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев .

Напомним, дю Плесси победил Стрикленда на UFC 312 и защитил пояс в среднем весе.

Стрикленд – Дрикусу после боя: «Ты сломал мне нос, я почувствовал это. Потом я его вправил, как в кино. Но самое безумное, что ты сломал его снова. Хренов отморозок»

Уничтоженный нос соперника и вызов Перейры. У дю Плесси вообще есть тормоза?