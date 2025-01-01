Майкл Биспинг: «Когда Хамзат Чимаев получит шанс, он заберет титул»
Майкл Биспинг высказался о шансах Хамзата Чимаева на чемпионский титул.
«Дрикус дю Плесси – потрясающий чемпион. У него с Шоном Стриклендом будет близкий бой, но когда Хамзат получит шанс, он заберет титул. После того, что он сделал с Робертом Уиттакером, никогда не стану недооценивать этого человека», – сказал Майкл Биспинг.
Дю Плесси пошутил про Чимаева: «Ни за что не поцелую акулу – посмотрите, что она сделала с Хамзатом»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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