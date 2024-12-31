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Аспиналл спрогнозировал чемпионов UFC в 2025 году: себя в тяжелом весе, Мераба – в легчайшем, Чимаева – в среднем

Том Аспиналл заявил, что станет чемпионом UFC в тяжелом весе в 2025 году.

«Легчайший вес? Я бы выбрал Мухаммада Мокаева, но его уже нет в UFC, так что оставлю Алешандре Пантожу.

В легчайшем весе нас ждет интересный поединок Мераба и Умара, но я выбираю Двалишвили. В полулегком весе Илия Топурия продолжит быть чемпионов, легко.

В легком весе чемпионом останется Ислам Махачев. В полусреднем – Белал. Он очень недооценен.

В среднем весе я так часто ставил против Дрикуса дю Плесси, что не собираюсь делать это снова. Но глупо говорить, что Хамзат Чимаев не станет чемпионом в следующем году.

В полутяжелом весе у Алекса Перейры будет тяжелый бой против Магомеда Анкалаева. Не могу выбрать, чемпионом будет кто-то из них двоих.

Тяжелы вес? Как говорил Рики Джервейс в «Офисе», я могу вновь оказаться в неловком положении, но к концу следующего года пояс точно будет у меня», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: TNT Sports
logoДрикус дю Плесси
logoMMA
logoБелал Мухаммад
logoИслам Махачев
logoУмар Нурмагомедов
logoХамзат Чимаев
logoМераб Двалишвили
logoТом Аспиналл
logoАлекс Перейра
logoМагомед Анкалаев
logoАлешандре Пантожа
logoИлия Топурия
logoМухаммад Мокаев
logoUFC
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