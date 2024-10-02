Уайт – о том, что Нганну заработал в боксе больше, чем мог бы в UFC: «Это все гребаный миф»

Уайт назвал чушью заявления, что Нганну заработал в боксе больше, чем в UFC.

«Это тот миф, из-за которого все говорят «О, давайте, ##### [блин], пойдем в бокс!» и прочую чушь. Бокс не работает. Что заставляет его работать? Вам нужен триллионер из Саудовской Аравии, чтобы устраивать сраные бои. И даже саудовские триллионеры устают от этого дерьма. Это все гребаный миф.

То, что вы сейчас сказали [что в боксе Нганну заработал больше, чем мог бы в UFC], абсолютно точно неправда. Именно из-за таких гребаных заявлений и таких цитат СМИ и раздувают все это дерьмо.

Каждый парень, который пытается заниматься боксом, в итоге теряет кучу гребаных денег. Модель не работает. В Саудовской Аравии появляется неограниченное количество денег, благодаря этому проходят эти бои, но даже парни с такими деньгами чертовски устают от этого дерьма», – сказал президент UFC Дана Уайт .

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