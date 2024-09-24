Тайсон приветствует желание Уайта заняться боксерским бизнесом: «Если в UFC кто-то освистывает бойца, вы его больше там не увидите»

Майк Тайсон прокомментировал возможный приход Даны Уайта в бокс.

«Это лучшее, что может случиться с боксом. Просто как в UFC . Если там кто-то освистывает бой, то вы больше не увидите этого бойца. Следующий раз он подерется где-нибудь в Южной Дакоте.

Там только хорошие бои. Если их нет, то этого парня там больше никогда не увидят. Не то что в боксе. А вот в UFC ты больше не будешь драться, если делаешь это плохо», − сказал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон .

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