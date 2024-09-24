Тайсон приветствует желание Уайта заняться боксерским бизнесом: «Если в UFC кто-то освистывает бойца, вы его больше там не увидите»
Майк Тайсон прокомментировал возможный приход Даны Уайта в бокс.
«Это лучшее, что может случиться с боксом. Просто как в UFC. Если там кто-то освистывает бой, то вы больше не увидите этого бойца. Следующий раз он подерется где-нибудь в Южной Дакоте.
Там только хорошие бои. Если их нет, то этого парня там больше никогда не увидят. Не то что в боксе. А вот в UFC ты больше не будешь драться, если делаешь это плохо», − сказал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Тайсон – о поединке Кроуфорд – Канело: «Мне не нравится этот бой. Слишком большой вес для Теренса»
Майк Тайсон: «Сейчас мне трудно ходить, но через два месяца я буду в идеальной форме»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: It Is What It Is
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