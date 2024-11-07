Гендиректор материнской компании UFC – о словах Уайта про боксерский промоушен: «Если мы решим этим заняться, то не будем выписывать чек»
В TKO Group высказались о желании Даны Уайта организовать боксерский промоушен.
«Комментарии Уайта не являются стратегией, которую мы доводим до общественности. Дана много чего говорит, он очень страстный, мы его за это любим.
Уайт – лучший промоутер в мире ММА и, честно говоря, бокса. Бокс сейчас находится на распутье в лучшем случае, а в худшем – разрушен. Этот вид спорта интересен нам.
Уайт и президент WWE Ник Хан обладают глубоким опытом и связями. Если бы мы решили заняться боксом, то пошли бы эволюционным путем, а не просто стали выписывать чеки», – сказал гендиректор TKO Group Марк Шапиро.
Напомним, что компания TKO владеет ММА-промоушеном UFC и лигой рестлинга WWE.
Все о деньгах в UFC: как работают контракты? из чего формируется гонорар? почему многие бойцы недовольны?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости