Гендиректор материнской компании UFC – о словах Уайта про боксерский промоушен: «Если мы решим этим заняться, то не будем выписывать чек»

В TKO Group высказались о желании Даны Уайта организовать боксерский промоушен.

«Комментарии Уайта не являются стратегией, которую мы доводим до общественности. Дана много чего говорит, он очень страстный, мы его за это любим.

Уайт – лучший промоутер в мире ММА и, честно говоря, бокса. Бокс сейчас находится на распутье в лучшем случае, а в худшем – разрушен. Этот вид спорта интересен нам.

Уайт и президент WWE Ник Хан обладают глубоким опытом и связями. Если бы мы решили заняться боксом, то пошли бы эволюционным путем, а не просто стали выписывать чеки», – сказал гендиректор TKO Group Марк Шапиро.

Напомним, что компания TKO владеет ММА-промоушеном UFC и лигой рестлинга WWE .

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