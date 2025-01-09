Суверенный фонд Саудовской Аравии и компания TKO откроют боксерскую лигу
Суверенный фонд Саудовской Аравии создаст новую боксерскую лигу.
Инициатива создания лиги также принадлежит Дане Уайту и компании TKO. TKO владеет ММА-промоушеном UFC и лигой рестлинга WWE.
Турниры с участием боксеров будут проводиться в Саудовской Аравии, США и Европе.
Одна из компаний, принадлежащая суверенному фонду Саудовской Аравии, будет финансировать новую организацию, а TKO возьмет на себя управленческие функции, за что будет получать около $30 млн ежегодно.
Дана Уайт вошел в совет директоров Meta*: «Возможно, мы стали на шаг ближе к внедрению ИИ в рейтинги и судейство»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The New York Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем