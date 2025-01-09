Суверенный фонд Саудовской Аравии и компания TKO откроют боксерскую лигу

Суверенный фонд Саудовской Аравии создаст новую боксерскую лигу.

Инициатива создания лиги также принадлежит Дане Уайту и компании TKO. TKO владеет ММА-промоушеном UFC и лигой рестлинга WWE.

Турниры с участием боксеров будут проводиться в Саудовской Аравии, США и Европе.

Одна из компаний, принадлежащая суверенному фонду Саудовской Аравии, будет финансировать новую организацию, а TKO возьмет на себя управленческие функции, за что будет получать около $30 млн ежегодно.

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