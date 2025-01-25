Сауль Альварес может провести промежуточный бой 2 мая перед поединком с Теренсом Кроуфордом

Сауль Альварес может провести бой 2 мая в Лас-Вегасе.

Компания TGB Promotions подала запрос на бронирование даты и места. Это может быть промежуточный бой перед поединком с Теренсом Кроуфордом .

Сауль Альварес договорился о бое с Кроуфордом, возможной датой называют 13 сентября.

Канело и Кроуфорд согласны на бой во втором среднем весе в сентябре (ESPN)