Сауль Альварес может провести промежуточный бой 2 мая перед поединком с Теренсом Кроуфордом
Сауль Альварес может провести бой 2 мая в Лас-Вегасе.
Компания TGB Promotions подала запрос на бронирование даты и места. Это может быть промежуточный бой перед поединком с Теренсом Кроуфордом.
Сауль Альварес договорился о бое с Кроуфордом, возможной датой называют 13 сентября.
Канело и Кроуфорд согласны на бой во втором среднем весе в сентябре (ESPN)
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing Scene
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