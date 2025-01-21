Канело и Кроуфорд согласны на бой во втором среднем весе в сентябре (ESPN)
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд могут подраться в сентябре.
«Контракты еще не подписаны, но Канело и Теренс Кроуфорд готовы драться в сентябре в уик-энд Дня независимости Мексики. Как уже говорил Кроуфорд, бой пройдет во втором среднем весе без ограничений по регидратации», – заявил журналист ESPN Майк Коппингер.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майка Коппингера
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