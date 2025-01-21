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Канело и Кроуфорд согласны на бой во втором среднем весе в сентябре (ESPN)

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд могут подраться в сентябре.

«Контракты еще не подписаны, но Канело и Теренс Кроуфорд готовы драться в сентябре в уик-энд Дня независимости Мексики. Как уже говорил Кроуфорд, бой пройдет во втором среднем весе без ограничений по регидратации», – заявил журналист ESPN Майк Коппингер.

Теренс Кроуфорд: «Если бы мне нужны были деньги, я бы согласился на два боя с Конором, не так ли?»

Бетербиев назвал топ-5 боксеров вне весовой категории: «Кроуфорд – лучший. Усик или Иноуэ на втором месте»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майка Коппингера
logoСауль Альварес
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logoТеренс Кроуфорд
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