Канело и Кроуфорд согласны на бой во втором среднем весе в сентябре (ESPN)

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд могут подраться в сентябре.

«Контракты еще не подписаны, но Канело и Теренс Кроуфорд готовы драться в сентябре в уик-энд Дня независимости Мексики. Как уже говорил Кроуфорд, бой пройдет во втором среднем весе без ограничений по регидратации», – заявил журналист ESPN Майк Коппингер.

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