Брэндон Морено и Стив Эрцег возглавят UFC Mexico 29 марта
Брэндон Морено подерется со Стивом Эрцегом 29 марта.
Бой в наилегчайшем весе пройдет в Мехико.
Морено в ноябре победил Амира Альбази единогласным решением судей.
Эрцег в августе проиграл Кай Кара-Франсу техническим нокаутом в первом раунде.
Пантожа – о победе Морено над Альбази: «Хороший бой моего сынка»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
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