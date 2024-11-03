Морено – после победы над Альбази: «Хочу есть»

Брэндон Морено хочет в третий раз стать чемпионом в наилегчайшей категории.

«Я хочу есть! Много есть. Намерен снова быть на вершине, хочу вернуть свой титул! Это просто напоминание для остальной части дивизиона. Я никогда ничего не говорю! Я всегда очень уважительно отношусь ко всем соперникам. Но поставьте кого-нибудь передо мной, и я буду самым плохим человеком на планете!» – заявил экс-чемпион UFC Брэндон Морено .

Напомним, Амир Альбази проиграл Морено единогласным решением в главном событии UFC Fight Night 246.

Амир Альбази: «Морено сегодня был лучше»

UFC Fight Night 246: Морено победил Альбази, Намаюнас проиграла Блэнчфилд, Романов победил Феррейру