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Морено – после победы над Альбази: «Хочу есть»

Брэндон Морено хочет в третий раз стать чемпионом в наилегчайшей категории.

«Я хочу есть! Много есть. Намерен снова быть на вершине, хочу вернуть свой титул! Это просто напоминание для остальной части дивизиона. Я никогда ничего не говорю! Я всегда очень уважительно отношусь ко всем соперникам. Но поставьте кого-нибудь передо мной, и я буду самым плохим человеком на планете!» – заявил экс-чемпион UFC Брэндон Морено.

Напомним, Амир Альбази проиграл Морено единогласным решением в главном событии UFC Fight Night 246.

Амир Альбази: «Морено сегодня был лучше»

UFC Fight Night 246: Морено победил Альбази, Намаюнас проиграла Блэнчфилд, Романов победил Феррейру

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
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