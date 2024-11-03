Брэндон Морено: «Думаю, мне нужна еще одна победа, чтобы получить титульный бой»
Брэндон Морено рассчитывает получить титульник после следующей победы.
«Я должен быть честен с собой. Думаю, мне нужна еще одна победа, чтобы получить титульный бой», – заявил экс-чемпион UFC Брэндон Морено.
Напомним, Амир Альбази проиграл Морено единогласным решением в главном событии UFC Fight Night 246.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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