Капе – о Морено: «Если бы он стоял передо мной, то я бы заставил его танцевать, как цыпленок»

Манел Капе хочет бой с Брэндоном Морено.

«Я бы хотел увидеть Морено , стоящего передо мной. Я бы заставил его танцевать, как цыпленок. Но надо отдать должное, он хорошо выступил», – написал в соцсетях боец UFC Манел Капе .

Альбази проиграл Морено единогласным решением в главном событии UFC Fight Night 246.

Морено – после победы над Альбази: «Хочу есть»