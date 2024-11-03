Амир Альбази: «Морено сегодня был лучше»
Амир Альбази обратился к фанатам после поражения от Брэндона Морено.
«Брэндон сегодня был лучше. Это был не наш вечер. Как он сказал, может быть, не сегодня или не завтра... Но я вернусь лучше, чем сейчас», – сказал в соцсетях боец UFC Амир Альбази.
Альбази проиграл Морено единогласным решением в главном событии UFC Fight Night 246.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Амира Альбази
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