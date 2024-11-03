Амир Альбази: «Морено сегодня был лучше»

Амир Альбази обратился к фанатам после поражения от Брэндона Морено.

«Брэндон сегодня был лучше. Это был не наш вечер. Как он сказал, может быть, не сегодня или не завтра... Но я вернусь лучше, чем сейчас», – сказал в соцсетях боец UFC Амир Альбази .

Альбази проиграл Морено единогласным решением в главном событии UFC Fight Night 246.

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