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Пантожа – о победе Морено над Альбази: «Хороший бой моего сынка»

Алешандре Пантожа пошутил о победе Брэндона Морено над Амиром Альбази.

Напомним, что Брэндон Морено разгромил Амира Альбази по очкам в главном бою UFC Fight Night 246.

«Хороший бой моего сынка», – написал в соцсетях чемпион UFC в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа.

Отметим, что Пантожа дважды дрался с Морено, победив единогласным и раздельным решениями судей.

10 лучших залов мира, которые дали UFC больше всего чемпионов

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Алешандре Пантожи
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logoАлешандре Пантожа
Амир Альбази
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