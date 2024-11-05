Пантожа – о победе Морено над Альбази: «Хороший бой моего сынка»
Алешандре Пантожа пошутил о победе Брэндона Морено над Амиром Альбази.
Напомним, что Брэндон Морено разгромил Амира Альбази по очкам в главном бою UFC Fight Night 246.
«Хороший бой моего сынка», – написал в соцсетях чемпион UFC в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа.
Отметим, что Пантожа дважды дрался с Морено, победив единогласным и раздельным решениями судей.
10 лучших залов мира, которые дали UFC больше всего чемпионов
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Алешандре Пантожи
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