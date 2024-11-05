Пантожа – о победе Морено над Альбази: «Хороший бой моего сынка»

Алешандре Пантожа пошутил о победе Брэндона Морено над Амиром Альбази.

Напомним, что Брэндон Морено разгромил Амира Альбази по очкам в главном бою UFC Fight Night 246.

«Хороший бой моего сынка», – написал в соцсетях чемпион UFC в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа .

Отметим, что Пантожа дважды дрался с Морено, победив единогласным и раздельным решениями судей.

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