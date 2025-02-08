Джейк Пол показал подписанный контракт на бой с Канело: «Сауль – алчная белка, бегущая за орехом»
Джейк Пол опубликовал подписанный контракт на бой с Саулем Альваресом и постер.
«Канело, ты продажная женщина. У нас был подписанный контракт на бой. Это собачье дерьмо утверждает, что не дерется с ютуберами? Взгляните на постер, который мы бы анонсировали 11 февраля. Кричит во все горло, что он дерется с настоящими бойцами, а сам стремится подраться с Кроуфордом, который на несколько дивизионов меньше него весом, и убегает от Давида Бенавидеса.
Сауль – алчная белка, бегущая за орехом. Со мной ты бы заработал больше, чем со своими новыми боссами. Сотрудница журнала The Ring», – сказал Джейк Пол.
Джейк Пол: «Канело избежал встречи со мной. Теперь он раб, не уважающий гордость мексиканского народа»
Альварес – о Поле: «Не обращайте внимания на этого гребаного ютубера. Я дерусь с настоящими бойцами»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джейка Пола
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