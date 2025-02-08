Альварес – о Поле: «Не обращайте внимания на этого гребаного ютубера. Я дерусь с настоящими бойцами»
Сауль Альварес высказался про Джейка Пола.
«Не обращайте внимания на этого гребаного ютубера. Я дерусь с настоящими бойцами», – написал Сауль Альварес.
Альварес подерется с Теренсом Кроуфордом в сентябре-2025.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Сауля Альвареса
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