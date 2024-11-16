Пол намекнул на бой с Канело после победы над Тайсоном: «Он нуждается во мне. Саулю нужны деньги, и он знает, где находится этот денежный парень»
Джейк Пол вызвал Канело после победы над Майком Тайсоном.
«Канело нуждается во мне. Я даже не собираюсь вызывать его на бой. Он понимает, что ему нужны деньги, и он знает, где находится этот денежный парень», – заявил блогер Джейк Пол.
Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.
Тайсон – о поражении Джейку Полу: «Не думаю уходить из бокса. Возможно, подерусь с его братом»
Грустное возвращение Майка Тайсона – в 58 лет! Без шансов проиграл Джейку Полу
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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