Пол намекнул на бой с Канело после победы над Тайсоном: «Он нуждается во мне. Саулю нужны деньги, и он знает, где находится этот денежный парень»

Джейк Пол вызвал Канело после победы над Майком Тайсоном.

«Канело нуждается во мне. Я даже не собираюсь вызывать его на бой. Он понимает, что ему нужны деньги, и он знает, где находится этот денежный парень», – заявил блогер Джейк Пол .

Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.

Тайсон – о поражении Джейку Полу: «Не думаю уходить из бокса. Возможно, подерусь с его братом»

Грустное возвращение Майка Тайсона – в 58 лет! Без шансов проиграл Джейку Полу