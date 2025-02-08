Джейк Пол: «Канело избежал встречи со мной. Теперь он раб, не уважающий гордость мексиканского народа»

Джейк Пол высмеял Сауля Альвареса за отказ проводить с ним бой.

«Срочные новости: Альварес избежал встречи с Полом, и теперь он раб, не уважающий гордость мексиканского народа, который поддерживает его на территории США. Неудивительно, если учесть, что за всю свою карьеру он ничего не сделал для бокса за пределами ринга.

Самый большой бой 2025 года не может состояться без моего имени. Когда все ваши мероприятия потерпят неудачу, вы поймете, кто король этого вида спорта. Я сам себе хозяин. Не принадлежу никому. Все хотят увидеть мой провал, но у Бога другие планы», – написал Джейк Пол .

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