В команде Яна заявили, что Петр не планирует бой в ближайшее время: «В настоящий момент он участвует в реалити-шоу»
Петр Ян не планирует возвращаться в октагон в ближайшее время.
«Петр в настоящий момент участвует в реалити-шоу. Поединков на ближайшее время не запланировано», − цитирует ТАСС источника в команде бойца легчайшего веса UFC Петра Яна, победившего в ноябре-2024 Дейвисона Фигейредо.
Сейчас Ян и Алджамейн Стерлинг участвуют в реалити-шоу промоушена Hype FC.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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