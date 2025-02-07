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В команде Яна заявили, что Петр не планирует бой в ближайшее время: «В настоящий момент он участвует в реалити-шоу»

Петр Ян не планирует возвращаться в октагон в ближайшее время.

«Петр в настоящий момент участвует в реалити-шоу. Поединков на ближайшее время не запланировано», − цитирует ТАСС источника в команде бойца легчайшего веса UFC Петра Яна, победившего в ноябре-2024 Дейвисона Фигейредо.

Сейчас Ян и Алджамейн Стерлинг участвуют в реалити-шоу промоушена Hype FC.

Ян вручил «Оскар» Стерлингу за инцидент с ударом коленом в 2021-м

Хейбати извинился перед Яном за оскорбления: «Петр − очень простой и приятный человек. Надеюсь, он меня простил»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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