Менеджер Яна − о следующем бое: «Титульник? Зависит от множества факторов»

Менеджер рассказал о следующем бое Петра Яна.

«Что дальше для Петра? Будет ли бой за пояс? На самом деле там много факторов. Многое будет зависеть и от календаря UFC, от тайминга, от доступности соперников.

Поэтому посмотрим. Самое главное − это то, что Петр сделал серьезную заявку, кинул свое имя в корзину претендентов.

Дальше будем смотреть, как будут развиваться события. Петр все сделал, что от него требовалось. Мераб тоже высказал свое желание. Посмотрим», − сказал менеджер бойца UFC Петра Яна Саят Абдрахманов .

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