Мераб − о следующем сопернике: «У нас есть экс-чемпионы Ян или Умар, который никого не победил, кроме Сэндхагена»

Мераб Двалишвили считает, что Умар Нурмагомедов не заслужил драться за титул

«У нас есть Мераб, действующий чемпион с серией из 11 побед, побивший четырех бывших чемпионов.

Есть Петр Ян, который побеждал рейтинговых бойцов. И следом идет Умар. Кого он победил? Кого? Никого, кроме подаренного ему Кори Сэндхагена», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

Менеджер Умара − о бое с Мерабом: «Вероятность поединка оцениваю в 98%»