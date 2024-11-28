Мераб − о следующем сопернике: «У нас есть экс-чемпионы Ян или Умар, который никого не победил, кроме Сэндхагена»
Мераб Двалишвили считает, что Умар Нурмагомедов не заслужил драться за титул
«У нас есть Мераб, действующий чемпион с серией из 11 побед, побивший четырех бывших чемпионов.
Есть Петр Ян, который побеждал рейтинговых бойцов. И следом идет Умар. Кого он победил? Кого? Никого, кроме подаренного ему Кори Сэндхагена», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Менеджер Умара − о бое с Мерабом: «Вероятность поединка оцениваю в 98%»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
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