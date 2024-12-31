Мераб планирует подраться трижды к апрелю-2025: «Ян будет готов биться в марте, а О’Мэлли вернется еще через месяц»
Мераб Двалишвили заявил, что планирует подраться трижды к апрелю-2025.
«Планирую быть занятым в 2025 году. Подерусь 19 января, а после этого продолжу заниматься делом.
Знаю, что О’Мэлли вернется в апреле, думаю, Петр будет готов драться в марте. Так что, возможно, подерусь с ними весной.
И кто бы ни стал следующим претендентом, я снова зачищу весь дивизион», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
19 января Двалишвили подерется с Умаром Нурмагомедовым на UFC 311.
Мераб Двалишвили: «Приму любую победу над Умаром. Но только не дисквалификацией»
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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