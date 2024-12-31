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Мераб планирует подраться трижды к апрелю-2025: «Ян будет готов биться в марте, а О’Мэлли вернется еще через месяц»

Мераб Двалишвили заявил, что планирует подраться трижды к апрелю-2025.

«Планирую быть занятым в 2025 году. Подерусь 19 января, а после этого продолжу заниматься делом.

Знаю, что О’Мэлли вернется в апреле, думаю, Петр будет готов драться в марте. Так что, возможно, подерусь с ними весной.

И кто бы ни стал следующим претендентом, я снова зачищу весь дивизион», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

19 января Двалишвили подерется с Умаром Нурмагомедовым на UFC 311.

Мераб Двалишвили: «Приму любую победу над Умаром. Но только не дисквалификацией»

Мераб Двалишвили: «Я мог бы выиграть президентские выборы в Грузии, серьезно. Но держусь подальше от политики, потому что там много грязи и драмы»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
logoШон О'Мэлли
logoУмар Нурмагомедов
logoПетр Ян
легчайший вес
logoМераб Двалишвили
logoUFC
logoMMA
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