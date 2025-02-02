Ян вручил «Оскар» Стерлингу за инцидент с ударом коленом в 2021-м
Петр Ян пошутил над Алджамейном Стерлингом из-за инцидента в их первом бою.
Напомним, в марте 2021-го Яна дисквалифицировали в поединке со Стерлингом из-за запрещенного удара коленом в голову.
Стерлинг − о бое Яна с Фигейредо: «Мне нравятся бои Петра, когда он не дерется со мной»
Стерлинг – о язвительных комментариях про Яна: «Я угораю. Петр точно нравится мне больше, чем Евлоев»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UDAR
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