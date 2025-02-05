Хейбати извинился перед Яном за оскорбления: «Петр − очень простой и приятный человек. Надеюсь, он меня простил»

Мухаммед Хейбати извинился перед Петром Яном за оскорбления.

«Человека достойнее, чем Петр Ян , я не видел. Дал ему руку и извинился за все, что сказал. Он оказался очень простым и понятным человеком. Надеюсь, он меня простил», − написал в соцсетях боец поп-ММА Мохаммед «Перс» Хейбати .

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