Хейбати извинился перед Яном за оскорбления: «Петр − очень простой и приятный человек. Надеюсь, он меня простил»
Мухаммед Хейбати извинился перед Петром Яном за оскорбления.
«Человека достойнее, чем Петр Ян, я не видел. Дал ему руку и извинился за все, что сказал. Он оказался очень простым и понятным человеком. Надеюсь, он меня простил», − написал в соцсетях боец поп-ММА Мохаммед «Перс» Хейбати.
Почему Яна дразнят «китайцем»? Это начал Персидский дагестанец – звезда поп-ММА, они с Петром даже устроили перепалку
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Мохаммеда Хейбати
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем