Дана Уайт: «Самый опасный боец UFC? Джонс, Махачев, Топурия, Холлоуэй... Этот список можно продолжать долго»
Дана Уайт отнес Ислама Махачева к числу самых опасных бойцов UFC.
«Самый опасный боец UFC? Джон Джонс – по-прежнему один из лучших бойцов всех времен. Но есть куча других парней. Ислам Махачев – лучший вне весовой категории на данный момент. Этот список можно долго продолжать. Илия Топурия – один из лучших в истории. Макс Холлоуэй... Есть много крутых парней.
Джон Джонс или Майк Тайсон? Джонс. Но я – самый большой поклонник Тайсона», – сказал президент UFC Дана Уайт в интервью журналисту Пирсу Моргану.
Уайт отказался называть следующего соперника Махачева: «Узнаете, как только объявим»
Дана Уайт: «Может ли бой Джонса и Аспиналла состояться летом? 100%»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Пирса Моргана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем