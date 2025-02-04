Дана Уайт: «Самый опасный боец UFC? Джонс, Махачев, Топурия, Холлоуэй... Этот список можно продолжать долго»

Дана Уайт отнес Ислама Махачева к числу самых опасных бойцов UFC.

«Самый опасный боец UFC? Джон Джонс – по-прежнему один из лучших бойцов всех времен. Но есть куча других парней. Ислам Махачев – лучший вне весовой категории на данный момент. Этот список можно долго продолжать. Илия Топурия – один из лучших в истории. Макс Холлоуэй ... Есть много крутых парней.

Джон Джонс или Майк Тайсон ? Джонс. Но я – самый большой поклонник Тайсона», – сказал президент UFC Дана Уайт в интервью журналисту Пирсу Моргану.

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