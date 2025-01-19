Топурия – Махачеву: «Если я пожелаю, то финиширую тебя. Захочу – нокаутирую. Я сделаю так, чтобы это выглядело легко»

Илия Топурия обратился к Исламу Махачеву после его победы на UFC 311.

«Ислам, если я пожелаю, то финиширую тебя. Захочу – нокаутирую. Я сделаю так, чтобы это выглядело легко. Скоро увидимся», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия .

Махачев предпочитает бой с Мухаммадом или Рахмоновым поединку с Топурией: «Нужен второй пояс. Деньги у меня есть»

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