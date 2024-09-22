Тайсон – о поединке Кроуфорд – Канело: «Мне не нравится этот бой. Слишком большой вес для Теренса»
Майк Тайсон считает, что Кроуфорду не стоит драться с Канело.
«Мне не нравится этот бой. Слишком большой вес для Теренса. У Кроуфорда был близкий бой с Исраилом Мадримовым, потому что он выглядел большим и очень неуклюжим. Ему не стоило драться с этим парнем», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
Фото дня: Конор, Кроуфорд, Усик, Фьюри и Гай Ричи – мегабанда на вечере бокса в Лондоне
Теренс Кроуфорд: «Надеюсь, что в следующем бою подерусь с Канело. Если нет, то буду двигаться дальше»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Danny
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