Тайсон – о поединке Кроуфорд – Канело: «Мне не нравится этот бой. Слишком большой вес для Теренса»

Майк Тайсон считает, что Кроуфорду не стоит драться с Канело.

«Мне не нравится этот бой. Слишком большой вес для Теренса. У Кроуфорда был близкий бой с Исраилом Мадримовым , потому что он выглядел большим и очень неуклюжим. Ему не стоило драться с этим парнем», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд .

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Теренс Кроуфорд: «Надеюсь, что в следующем бою подерусь с Канело. Если нет, то буду двигаться дальше»