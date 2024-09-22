Фото дня: Конор, Кроуфорд, Усик, Фьюри и Гай Ричи – мегабанда на вечере бокса в Лондоне

Легендарный состав.

Почти 100 тысяч зрителей на «Уэмбли», Лиам Галлахер на разогреве и глухой нокаут , в который улетел главный британский любимец Энтони Джошуа . Что могло сделать вечер бокса в Лондоне еще более впечатляющим и масштабным?

Конечно, звездные гости. Председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх (Riyadh Season – один из спонсоров турнира в Лондоне) собрал на трибунах легенд бойцовской индустрии: Конор Макгрегор, Теренс Кроуфорд (или все же Кендрик Ламар?), Тайсон Фьюри и Александр Усик.

В их компании оказался режиссер Гай Ричи, который снимал ролик под бой Джошуа и Даниэля Дюбуа .

Команда по спасению мира или мощный состав для нового фильма?

Нокаут Джошуа на «Уэмбли»: почти 100 тысяч фанатов, Конор с сигарой и выступление Лиама Галлахера

Скачущий Конор – главная эмоция от нокаута Джошуа

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham; instagram.com/turkialalshik