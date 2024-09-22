Фото дня: Конор, Кроуфорд, Усик, Фьюри и Гай Ричи – мегабанда на вечере бокса в Лондоне
Легендарный состав.
Почти 100 тысяч зрителей на «Уэмбли», Лиам Галлахер на разогреве и глухой нокаут, в который улетел главный британский любимец Энтони Джошуа. Что могло сделать вечер бокса в Лондоне еще более впечатляющим и масштабным?
Конечно, звездные гости. Председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх (Riyadh Season – один из спонсоров турнира в Лондоне) собрал на трибунах легенд бойцовской индустрии: Конор Макгрегор, Теренс Кроуфорд (или все же Кендрик Ламар?), Тайсон Фьюри и Александр Усик.
В их компании оказался режиссер Гай Ричи, который снимал ролик под бой Джошуа и Даниэля Дюбуа.
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Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham; instagram.com/turkialalshik