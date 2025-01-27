Сауль Альварес: «Да, Усик – лидер рейтинга P4P. Он чертовски хороший боксер»
Канело признал, что Усик – лучший боксер P4P.
«Считаю ли я Усика лучшим боксером вне весовой категории? Да, он один из них. Александр – чертовски хороший боксер. Я так и сказал ему», – заявил чемпион мира по боксу Сауль Альварес.
Канело и Кроуфорд согласны на бой во втором среднем весе в сентябре (ESPN)
Сауль Альварес может провести промежуточный бой 2 мая перед поединком с Теренсом Кроуфордом
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ring Magazine
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