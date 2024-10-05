Бетербиев назвал топ-5 боксеров вне весовой категории: «Кроуфорд – лучший. Усик или Иноуэ на втором месте»
Артур Бетербиев назвал Теренса Кроуфорда лучшим боксером вне весовой категории.
«Думаю, что Теренс Кроуфорд – лучший. На второй строчке Наойя Иноуэ или Александр Усик. Дальше Канело и Тайсон Фьюри. Пятый – Дэвин Хейни», – сказал чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер DAZN Boxing
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