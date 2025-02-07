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Оливейра намекнул на анонс следующего боя: «Международная бойцовская неделя?»

Чарльз Оливейра может вернуться в октагон летом 2025 года.

«Международная бойцовская неделя?» − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

В последний раз Оливейра дрался в ноябре-2024, победив Майкла Чендлера.

Майкл Чендлер: «Возможно, подерусь с Царукяном. Чувствую, что стану чемпионом UFC»

Царукян вызвал Оливейру на реванш: «У претендента №1 есть имя. Обещаю не бить сильно»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Чарльза Оливейры
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