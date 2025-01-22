Холлоуэй − о бое с Оливейрой: «Международная бойцовская неделя?»

Макс Холлоуэй намекнул на готовность подраться с Чарльзом Оливейрой летом-2025.

«Бой с Оливейрой? Как насчет Международной бойцовской недели?» − написал в соцсетях легковес UFC Макс Холлоуэй .

В последний раз Холлоуэй дрался в октябре-2024, когда проиграл нокаутом Илии Топурии в бою за титул UFC в полулегком весе.

Оливейра хочет драться с Холлоуэем: «Если Ислам захочет вернуться осенью, почему бы не подраться с Максом?»