Царукян вызвал Оливейру на реванш: «У претендента №1 есть имя. Обещаю не бить сильно»

Арман Царукян обратился к Чарльзу Оливейре.

«У претендента №1 есть имя. И это Арман Царукян. Если кто-то хочет стать претендентом №1, то ему нужно драться со мной.

Я готов и доступен. Не бойтесь произносить мое имя. Обещаю, не буду бить слишком сильно», − написал в соцсетях легковес UFC Арман Царукян . В апреле-2024 Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

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