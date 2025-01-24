Царукян вызвал Оливейру на реванш: «У претендента №1 есть имя. Обещаю не бить сильно»
Арман Царукян обратился к Чарльзу Оливейре.
«У претендента №1 есть имя. И это Арман Царукян. Если кто-то хочет стать претендентом №1, то ему нужно драться со мной.
Я готов и доступен. Не бойтесь произносить мое имя. Обещаю, не буду бить слишком сильно», − написал в соцсетях легковес UFC Арман Царукян. В апреле-2024 Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Армана Царукяна
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