Топурия сказал, что больше не будет драться в полулегком весе: «Очень хочу подняться. Махачев занят, так что готов к Оливейре»

Илия Топурия заявил, что готов к полноценному переходу в легкий вес.

«Я бы хотел перейти в другой дивизион. Раз Ислам занят в январе, я бы хотел встретиться с первым претендентом Чарльзом Оливейрой .

Возможно, грядут перемены. Был ли бой с Холлоуэем последним в полулегком весе? Да, очень вероятно», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Махачев – о потенциальном бое с Топурией: «Я устал давать шансы маленьким парням. Мне нужен второй пояс»

Махачев − о Топурии: «Он ничего выходящего за рамки не делает, но 100% у меня с ним будет разговор»