Топурия сказал, что больше не будет драться в полулегком весе: «Очень хочу подняться. Махачев занят, так что готов к Оливейре»
Илия Топурия заявил, что готов к полноценному переходу в легкий вес.
«Я бы хотел перейти в другой дивизион. Раз Ислам занят в январе, я бы хотел встретиться с первым претендентом Чарльзом Оливейрой.
Возможно, грядут перемены. Был ли бой с Холлоуэем последним в полулегком весе? Да, очень вероятно», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Махачев – о потенциальном бое с Топурией: «Я устал давать шансы маленьким парням. Мне нужен второй пояс»
Махачев − о Топурии: «Он ничего выходящего за рамки не делает, но 100% у меня с ним будет разговор»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: El Partidazo de COPE
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