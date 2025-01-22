Оливейра хочет драться с Холлоуэем: «Если Ислам захочет вернуться осенью, почему бы не подраться с Максом?»
Чарльз Оливейра предложил Максу Холлоуэю бой за титул BMF.
«Посмотрим, когда Ислам захочет вернуться. Если он сделает это только в октябре, то я определенно хочу подраться до этой даты.
Почему бы не сразиться с Максом Холлоуэем за титул BMF? Мы уже дрались, но в самом начале боя я получил травму.
Думаю, мы заслуживаем того, чтобы наш поединок состоялся», − сказал легковес UFC Чарльз Оливейра.
В 2015 году Оливейра и Холлоуэй дрались в рамках полулегкого веса: Чарльз не смог продолжать бой после травмы в первом раунде.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Brazil
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