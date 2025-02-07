Взвешивание ACA 183: Вагаев тяжелее Туменова, Раисов легче Резникова

8 февраля в Краснодаре состоится турнир ACA 183, в главном событии которого Альберт Туменов и Абубакар Вагаев подерутся за титул в полусреднем весе в рамках финала Гран-при.

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

Альберт Туменов (77,4 кг) − Абубакар Вагаев (77,6 кг);

Юсуф Раисов (77,65 кг) − Артем Резников (77,75 кг);

Магомедрасул Гасанов (84,25 кг) − Шамиль Абдулаев (84,4 кг);

Висхан Магомадов (77,9 кг) − Николай Алексахин (78,1 кг);

Мехди Дакаев (71,15 кг) − Расул Магомедов (71,2 кг).

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