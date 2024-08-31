Туменов хочет бой с Минеевым: «Интересно встретиться с Владимиром по правилам бокса»
Альберт Туменов хочет подраться с Владимиром Минеевым по правилам бокса
«С каким‑то бойцом ММА. Потому что профбоксеры, которые в России выступают, не так известны. Но, например, бой с Минеевым был бы интересен. Именно по правилам бокса», − сказал чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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