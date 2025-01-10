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Президент ACA – о приглашении Шлеменко: «Мы планируем провести переговоры»

В АСА планируют провести переговоры с Александром Шлеменко.

«Конечно, мы планируем вести переговоры с Александром Шлеменко. Он только что победил признанного топа в лице Анатолия Токова, он доказал, что находится в очень хороших кондициях.

Мы уже пригласили Александра на турнир, который состоится 8 февраля. Если у него получится приехать, там и начнем переговоры. Если не получится, проведем их дистанционно», − сказал президент АСА Магомед Бибулатов.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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logoМагомед Бибулатов
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logoАлександр Шлеменко
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