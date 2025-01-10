Президент ACA – о приглашении Шлеменко: «Мы планируем провести переговоры»
В АСА планируют провести переговоры с Александром Шлеменко.
«Конечно, мы планируем вести переговоры с Александром Шлеменко. Он только что победил признанного топа в лице Анатолия Токова, он доказал, что находится в очень хороших кондициях.
Мы уже пригласили Александра на турнир, который состоится 8 февраля. Если у него получится приехать, там и начнем переговоры. Если не получится, проведем их дистанционно», − сказал президент АСА Магомед Бибулатов.
Немков − о конфликте Федора и Шлеменко: «Саню что-то переклинило конкретно»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем