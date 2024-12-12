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Резников − о допинг-тестах в АСА: «У меня сейчас найдут только милдронат»

Артем Резников высказался о вводе допинг-тестов в АСА.

Напомним, что перед турниром ACA 182 президент ACA Магомед Бибулатов заявил, что в лиге введут допинг-тестирование.

«Было бы хорошо, если бы всех тестировали. Я думал, что и меня сейчас будут тестировать перед боями, и думал, что они могут попробовать ввести внеплановые тесты, как в UFC, но не знаю, как там будет.

Сдам ли я чистый тест? Я считаю, что да, сдам. У меня могут максимум найти милдронат, и все. Я не считаю это допингом. Если напишут, что меня поймали на милдронате, то большой проблемы не будет», − сказал легковес ACA Артем Резников.

Экс-боец UFC Магомед Бибулатов назначен президентом АСА

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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